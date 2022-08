Itens da cesta básica têm nova alta

Os produtos que compõem a cesta básica tiveram nova alta. É o que aponta a nova pesquisa de preços de Procon. O levantamento foi feito entre os dias 23 e 25 de agosto. Segundo o órgão de defesa do consumidor, o aumento foi 0,61% em relação ao mês passado.

Já no acumulado do ano, o aumento é de 14,91%. Foram pesquisados 11 supermercados e atacarejos de Poços de Caldas. Subiram: pó de café (R$ 0,65), pão francês KG (R$0,56), tomate (R$ 0,47), arroz (R$ 0,29) e sabão em pó (R$ 0,53).

Caíram: batata (R$ 1,07), feijão carioca (R $1,02), óleo de soja (R $0,84), açúcar cristal (R$ 0,81) e xampu (R $0,59).

Acesse a pesquisa completa abaixo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.