IV Festival de Bandas e Fanfarras Inclusivas da ADEFIP celebra cultura, diversidade e inclusão em Poços de Caldas

Evento gratuito será realizado no dia 29 de junho, das 9h às 12h, na Praça Pedro Sanches

No próximo domingo, 29 de junho, a cidade de Poços de Caldas será palco de um grande encontro musical e inclusivo: o IV Festival de Bandas e Fanfarras Inclusivas da ADEFIP. O evento acontecerá das 9h às 12h, na Praça Pedro Sanches, e promete emocionar o público com apresentações de bandas formadas por pessoas com e sem deficiência, vindas de diversas instituições da cidade e da região.

Realizado pela ADEFIP (Associação de Deficientes Físicos de Poços de Caldas), o festival tem como objetivo valorizar a expressão artística, promover a inclusão e fortalecer os laços entre comunidade, cultura e diversidade. A programação reunirá músicos e fanfarras que, por meio da música, mostram a potência transformadora da arte e a importância do respeito às diferenças.

“A cada edição, esse festival se consolida como um espaço de celebração da vida, da cidadania e da convivência harmoniosa entre todos. É um convite para que a população prestigie um evento acessível, alegre e cheio de significado”, destaca Ana Paula Tranche, presidente voluntária da ADEFIP.

O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. Famílias, crianças, jovens e idosos são convidados a participar e viver uma manhã especial ao som de muita música ao ar livre.

Serviço:

IV Festival de Bandas e Fanfarras Inclusivas da ADEFIP

📅 Data: 29 de junho de 2025 (domingo)

⏰ Horário: das 9h às 12h

📍 Local: Praça Pedro Sanches – Poços de Caldas (MG)

🎟 Evento gratuito

Realização: ADEFIP – Associação de Deficientes Físicos de Poços de Caldas

