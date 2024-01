Janeiro Branco: psiquiatra da Unimed Poços fala sobre os transtornos mentais mais comuns e quais as causas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em meio à correria do cotidiano, é fácil esquecer a importância de cuidar da nossa saúde mental. Janeiro é o mês dedicado a lembrar-nos disso, e a Unimed Poços de Caldas abraça a campanha Janeiro Branco com o compromisso de promover o bem-estar emocional.

Em uma entrevista exclusiva com o psiquiatra Jorge Massa, a Unimed compartilha orientações valiosas sobre estratégias para cultivar o bem-estar emocional, oferecendo uma perspectiva especializada para inspirar a comunidade a cuidar da mente.

Como os transtornos mentais são causados?

Jorge Massa:

Não existe uma única causa. São múltiplos os fatores, internos e externos, que podem desencadear um determinado transtorno, que vão desde uma ansiedade exacerbada com todas as suas implicações sociais e profissionais até os quadros mais graves como uma depressão maior ou mesmo um quadro psicótico. Como fatores internos, podemos considerar o campo genético e outras questões não resolvidas que pertencem à ordem do inconsciente; como fatores externos, devemos levar em conta, principalmente, o estresse do dia a dia, problemas financeiros, conjugais, familiares e de saúde.

Quais são os transtornos mentais mais comuns?

Jorge Massa:

São os transtornos de ansiedade, depressivos, reação aguda ao estresse; transtornos decorrentes do uso de drogas ilícitas, etc.

Como a campanha Janeiro Branco pode contribuir?

Jorge Massa:

Contribui esclarecendo a população, através de palestras, workshops e debates sobre a necessidade de se buscar meios ao alcance de cada um que possam contribuir para a saúde mental.

Quais seriam esses meios?

Jorge Massa:

São vários. Eu começaria pela espiritualidade. É muito importante que desenvolvamos essa instância em nosso percurso existencial, uma vez que nós humanos somos antes de qualquer outra coisa, seres espirituais. Aumentar o nosso vínculo com Deus fortalece o nosso psiquismo, sem sombra de dúvida. Também, como seres psíquicos, buscarmos ações que possam contribuir para melhorar a performance do nosso psiquismo, tais como lazer, bons relacionamentos que nos trazem prazer. Como seres biológicos que também somos, precisamos cuidar com responsabilidade do nosso corpo através de atividades físicas e boa alimentação que de certa forma acabará refletindo sobre o sono que é fundamental para mantermos o nosso equilíbrio.

Se não tratados, quais as complicações que esses transtornos podem trazer?

Jorge Massa:

Depende, pois cada um é um ser singular; no entanto, a cronificação, seja de que transtorno for, não é bom já que pode refletir no organismo como um todo e se tornar um fator limitante com consequências imprevisíveis. O ideal é que diante de algo que esteja trazendo algum tipo de sofrimento, procurar um profissional da área – um psiquiatra ou psicólogo.