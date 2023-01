Janeiro marca campanha de combate à Hanseníase

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Janeiro é o mês que marca as campanhas de conscientização sobre os cuidados e prevenção da hanseníase. A data ressalta a necessidade de atenção, mobilização e combate à doença. As ações do Janeiro Roxo também visam lembrar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento que é ofertado de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além da luta contra o preconceito.

O Programa Estadual de Controle da Hanseníase desenvolve um conjunto de ações fortalecedoras do trabalho de vigilância epidemiológica da hanseníase, com a promoção da saúde baseada na educação permanente e na assistência integral.

Saiba mais sobre a doença:

A hanseníase é uma doença crônica, infecciosa, causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que pode afetar qualquer pessoa. Caracteriza-se por alteração, diminuição ou perda da sensibilidade térmica, dolorosa, tátil e força muscular, principalmente em mãos, braços, pés, pernas e olhos e pode gerar incapacidades permanentes. Diagnosticar cedo é o elemento mais importante para evitar transmissão, complicações e deficiências.

Os especialistas na área afirmam que em hanseníase, a clínica é soberana. O exame de laboratório mais utilizado para auxiliar no diagnóstico é a baciloscopia, que pode ser negativa nas fases iniciais da doença, por isso, resultados negativos não excluem o diagnóstico, que deve se basear principalmente nos sintomas clínicos e epidemiologia.

O Mycobacterium leprae é transmitido por meio de gotículas de saliva eliminadas na fala, tosse e espirro, em contatos próximos e frequentes com doentes que ainda não iniciaram tratamento e estão em fases adiantadas da doença. Por isso todas as pessoas que convivem ou conviveram com o doente devem ser examinadas.

Os nervos dos membros inferiores, superiores e face vão sendo lentamente comprometidos, por isso as alterações podem passar despercebidas, muitas vezes só são detectadas quando já estão avançadas:

• Manchas com perda ou alteração de sensibilidade para calor, dor ou tato:

• Formigamentos, agulhadas, câimbras ou dormência em membros inferiores ou superiores;

• Diminuição da força muscular, dificuldade para pegar ou segurar objetos, ou manter calçados abertos nos pés;

• Nervos engrossados e doloridos, feridas difíceis de curar, principalmente em pés e mãos;

• Áreas da pele muito ressecadas, que não suam, com queda de pelos, (especialmente nas sobrancelhas), caroços pelo corpo;

• Coceira ou irritação nos olhos;

• Entupimento, sangramento ou ferida no nariz.

Tratamento



É feito por meio de comprimidos que são fornecidos gratuitamente nas unidades de saúde. Devem ser tomados diariamente até o término do tratamento, isso é muito importante para alcançar a cura. Se a hanseníase não for tratada, pode causar lesões severas e irreversíveis. O tratamento cura a doença, interrompe sua transmissão e previne incapacidades físicas. Quanto mais cedo for iniciado, menores são as chances de agravamento da doença.

O Brasil é o segundo país do mundo em número de casos, atrás da Índia. E é o primeiro em incidência, ou seja, tem maior proporção de casos novos, quando se compara o número de doentes e o tamanho da população.

No Paraná o maior problema é o desconhecimento da doença, que faz com que os casos, sejam detectados tardiamente, muitas vezes apenas pelas sequelas que já apresentam.

Fonte: SINAN/SESA-PR

Beatriz Aquino