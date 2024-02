Jantar de Premiação destaca atletas poços-caldenses da 41ª Volta ao Cristo Unimed

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma noite repleta de emoções e reconhecimento, a Unimed Poços de Caldas junto a Prefeitura realizou a premiação dos destaques locais na 41ª edição da Volta ao Cristo. O evento, que aconteceu no La Farme Buffet, contou com a presença de autoridades e teve como objetivo celebrar e enaltecer os talentos esportivos da região.

Criada em 2005, a premiação anual da Volta ao Cristo busca valorizar os atletas locais e promover uma confraternização única. Neste ano, a edição contou com a participação de aproximadamente 1800 corredores, demonstrando o crescimento significativo do evento. Atletas de Poços tiveram bons resultados. Rafael Leôncio da Silva, do Projeto do Amanhã, que chegou a liderar o percurso, ficou em quarto lugar. No feminino, Tatiele Carvalho chegou em terceiro e Raquel Garcia conquistou a quinta colocação.

O vice-prefeito Júlio César de Freitas, representando o Poder Executivo, elogiou a grandiosidade da Volta ao Cristo. “Acho que sem dúvida nenhuma, esta foi a maior e melhor Volta ao Cristo. Parabenizo todas as secretarias envolvidas, a Unimed Poços e toda equipe que organiza o evento” celebrou Tio Júlio, como é conhecido.

O presidente da Unimed Poços de Caldas, Odilon Trefiglio Neto, reforçou o compromisso da cooperativa com o esporte, qualidade de vida e bem-estar na comunidade. “A Unimed se orgulha em apoiar eventos como a Volta ao Cristo, que promovem não apenas a prática esportiva, mas também a integração e a saúde de nossa comunidade. O esporte é uma ferramenta fundamental para a promoção do bem-estar, e continuaremos incentivando iniciativas que contribuam para uma vida mais saudável e ativa” afirma.

Diversos secretários e parceiros estiveram no evento, reforçando o compromisso de fortalecer o esporte em Poços de Caldas.

Volta ao Cristo Unimed

A competição teve largada e chegada no Ronaldão. Os corredores percorreram a zona oeste até o centro da cidade, subiram a Serra de São Domingos e retornaram por uma estrada terra até alcançar a pista de asfalto novamente.

A prova é uma realização da Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria de Esportes e tem a Unimed Poços de Caldas como patrocinadora oficial. Entre os parceiros estão Uniodonto, Vila Sul Supermercados, Sanvel, Sicoob Agrocredi, Carvalho e Guerra Corretora de Seguros, Unicred, Danone YoPro, La Farme Buffet, Dj Felipe Garcia, Stamp sua Ideia e Uniben Saúde.