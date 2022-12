Jardim Bandeirantes fica sem energia elétrica devido às chuvas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A equipe técnica do DME foi acionada para realizar o reparo de um cabo de energia que rompeu no bairro Jardim Bandeirantes em Poços de Caldas. Segundo informações da empresa, o acidente atingiu 580 pessoas que ficaram por mais de 4 horas sem energia elétrica.

Equipes do DME realizam reparos em postes no Jardim Florença que também foram atingidos pela chuva.

CHUVA

Algumas ruas do bairro Jardim Kennedy II ficaram alagadas, nas ruas Magnésio, Platino, avenida Urano e avenida Celanese. Apesar do volume de água, nenhuma casa foi afetada.

O Demutran interditou as ruas e faz o monitoramento até o nível da água baixar.

Os rios estão sendo monitorados pela Prefeitura, Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil. O nível apresenta estabilidade mesmo com fortes chuvas.

Os telefones para acionar a Defesa Civil são: 193, 199, 153 ou o 3697-5017

Beatriz Aquino