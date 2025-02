Jardim Botânico de Poços de Caldas retoma programa de Aquisição de Mudas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta semana, a Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas retomou o Programa de Aquisição de Mudas para 2025. Estão disponíveis espécies arbóreas e etnobotânicas, selecionadas criteriosamente para atender a projetos de reflorestamento, paisagismo sustentável e uso consciente de recursos naturais.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar as mudas. Os interessados ​​poderão participar do programa por meio de um sistema de permuta, que consiste na troca de materiais utilizados no próprio Jardim Botânico, como bens agrícolas, pelas mudas. Todo o processo é feito exclusivamente pelo e-mail: mudas.jbpocos@gmail.com .

“A gente faz uma revisão no protocolo de acordo com o que é apresentado, tanto da nossa capacidade de produção do viveiro quanto em relação a algum projeto que esteja sendo desenvolvido e que vá precisar das mudas. Quando uma pessoa envia o e-mail para a gente solicitando as mudas, ela automaticamente recebe o protocolo, onde será explicado todo o programa”, conta Angela Liberali Pinheiro, Diretora Técnica Científica.

Atualmente, o viveiro tem capacidade máxima para produzir 20 mil mudas ao ano, nativas da Mata Atlântica da região do Planalto de Poços de Caldas. Duas vezes por semana equipes da FJBPC saem para coletar sementes da região para produção interna nos viveiro e laboratório da Fundação. As mudas chegam ao porte máximo de 1,5 metro de altura. São produzidas também plantas medicinais no local.

“A liberação de mudas é feita de outubro a março de cada ano, período em que chove na região. A gente estipulou esse período para que as pessoas não percam as mudas, pois, na seca, será necessário regá-las diariamente”, revela Angela.

Doações sem contrapartida:

Neste modelo de projeto, as mudas são doadas para escolas, Ongs, instituições beneficentes ou quem apresente projeto que comprove o bem social e ambiental e que não tenha condições de arcar com os custos das muda.

Projetos especiais

Em 2024, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas e a Secretaria de Serviços Públicos, que auxiliaram o Jardim Botânico com um novo calçamento, a instituição produziu 15 mil mudas, que foram doadas ao Horto Municipal como contrapartida.

Outro projeto realizado com sucesso foi a parceria com a Citur. Mudas foram entregues para o plantio na Serra de São Domingos, com o objetivo de revitalizar uma área anteriormente ocupada por espécies exóticas, excedentes por plantas nativas da região.

Visitação no Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas

Endereço: R. Paulo de Oliveira, n° 320, Parque Véu das Noivas. De terça a sexta-feira, das 9h às 14h30.