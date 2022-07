Jardim Vitória recebe novo asfalto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O bairro Jardim Vitória recebe uma completa revitalização nas principais vias de acesso do local. A Prefeitura por meio da secretaria de Obras desenvolve o novo asfaltamento no bairro.

As ruas Av. Júlio Pelegrineli, Rua jose Rabello, Rua Senador Nilo Coelho, Rua Oscar Marcondes de Paula, Rua Frederico Laier, Rua Benedito Fróes de Carvalho , Av. Castorina Fernandes, Rua Santo Quirino, Rua Tomazo Venafro, Rua Ítalo Zingoni, estão recebendo melhorias.

Este serviço é contínuo e segue um cronograma para realização de revitalização de ruas em todas as regiões do município. O trabalho tem por objetivo oferecer melhor qualidade viária e também segurança tanto aos condutores, quanto aos pedestres e moradores do local, com a sinalização renovada.

São aproximadamente 26 mil m² de asfalto renovado na cidade. Segundo o engenheiro da secretaria de Obras, Paulo Milton, as obras estão acontecendo em toda a cidade. “Estipulamos um menor tempo de entrega do que o previsto e com uma qualidade única, melhorando o tráfego a toda a população.”