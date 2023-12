Jesuane Salvador apresenta livro infantil autoral e ministra oficinas na Educação Infantil Municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em um projeto bastante diferenciado, que estimula o interesse pela literatura e escrita em crianças em fase de pré-alfabetização, a autora Jesuane Salvador tem percorrido Centros de Educação Infantil (CEIs) de Poços de Caldas apresentando a obra “O livro das coisas, de tudo” e ministrando intervenções lúdicas e artísticas, que culminam em uma oficina prática com os alunos.

Atendendo a dezenas de crianças de 4 a 6 anos, o projeto, que conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Poços e produção da Carvalho Agência Cultural, tem registrado momentos muito inspiradores e uma excelente recepção por parte das crianças.

Segundo Jesuane, cada visita traz surpresas que demonstram a relevância do incentivo ao contato com a arte, desde cedo. “Estou extremamente feliz por ver o quanto crianças de 4, 5, 6 aninhos, que ainda não foram alfabetizadas, ficam tão encantadas com a possibilidade de elas também virem a se tornar futuros escritores. Onde há estímulo às crianças há frutos maravilhosos. Precisamos de um mundo mais povoado da sutileza infantil”, disse.

Escrito visando estimular o interesse pela leitura a partir do interesse também pela escrita “O livro das coisas, de tudo” fala sobre a importância da literatura e da brincadeira para fazer com que momentos adversos possam se tornar melhores.

“O objetivo do meu livro e do projeto é incentivar crianças a verem na escrita e na literatura, um espaço bonito e possível para fluírem sonhos. Foi assim que me alfabetizei, pelo interesse em ler, mas, principalmente, em escrever histórias. Dessa experiência pensei no quanto é importante que autores estejam nas escolas e possam estimular a potência de futuros autores brasileiros. Meu livro infantil pretende que todos se tornem escritores do cotidiano. Os depoimentos das crianças são lindos e emocionantes e deles vemos a potência delas. Estou muito grata pelo apoio da Secretaria Municipal de Cultura ao projeto e pela recepção dos CEIs. O trabalho da educação infantil de Poços é muito bonito”, contou Jesuane, que enfatiza o poder da literatura em dar asas à imaginação como ferramenta extremamente potente pedagogicamente.

O projeto, intitulado Palavra e Imagem, une a força da arte ao lúdico, à música e à brincadeira e desperta nas crianças o contato direto com uma escritora pensando na possibilidade de, para além de ampliar o interesse pela leitura, fomentar nos pequenos a possibilidade de se verem como futuros escritores, com a confecção de livrinhos autorais.

De acordo com a coordenadora do CEI Maria do Rosário Bastos, Berenice Rossi Silva, mais que despertar o interesse pela literatura e a escrita, o projeto trabalhou a autoestima das crianças, o que as potencializa e é extremamente importante, tornando a intervenção um motivo de celebração.

“Quero agradecer à Chiara, à Secretaria de Cultura e à Jesuane Salvador por este excelente projeto, visual e lúdico, que trouxe alegria, descontração e muito aprendizado às nossas crianças. Todos adoraram falar de seus livrinhos, se sentindo bastante importantes. Muito obrigada! Que para o ano de 2024 tenhamos mais visitas do projeto”, disse.

Atendendo dezenas de crianças, neste ano o projeto Palavra e Imagem passou pelos CEIs Cascatinha, Cata-vento, Conceição Aparecida Miguel, Maria do Rosário Bastos e Jd. São Paulo.