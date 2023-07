Jesuane Salvador faz show em homenagem à Gal Costa no Festival de Inverno

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Show “Minha Voz, Minha Vida” acontece neste sábado no Museu de Poços

Jesuane Salvador traz para o Festival de Inverno de Poços de Caldas o show “Minha Voz, Minha Vida”, em homenagem à diva da música brasileira Gal Costa. O show acontece neste sábado, 15 de julho, às 10h30, no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, com entrada gratuita e destinado ao público de todas as idades.

Jesuane Salvador, que é cantora e jornalista mineira, com trabalhos também no teatro e fotografia, traz para esta apresentação uma releitura de clássicos de Gal Costa, uma das maiores vozes do Brasil que nos deixou em 2022. Além do tributo, a intenção é valorizar e dar ênfase a seu trabalho musical, dando continuidade ao importante papel que vem desempenhando no cenário de Poços e região.

A artista vem acompanhada dos músicos João Paulo Ayres (bateria), Rodrigo Mendonça (sax), Ivan Trevisan (baixo) e Rodrigo Almeida (teclado), a composição foi pensada especialmente para esta apresentação, que promete emocionar o público.

“Gal é, sem dúvidas, uma das maiores vozes da música brasileira de todos os tempos e sua versatilidade chama a atenção pela imensa qualidade com que ela interpretou estilos diversos, como o jazz, o samba, a Bossa Nova, as canções imortais da Tropicália, entre tantas riquezas musicais. Mas, para mim, este show representa a possibilidade de homenagear mais que a cantora, mas a mulher Gal, que mesmo depois de sua partida ainda nos leva a pensar em temas contemporâneos e na força da arte, que nos une e comove. Então eu desejo que este seja um convite para uma manhã de sábado muito bonita, para cantarmos juntos essas canções imortais e celebrarmos a vida que pulsa e continuará pulsando na obra dessa artista imensa.”, comenta Jesuane Salvador.

“Minha voz, minha vida” é o título de uma canção de Gal não muito conhecida, mas que fala de uma vida em canções. O repertório escolhido para o show mescla estilos e momentos diferentes da carreira de Gal mas fala, sobretudo, do amor, este sentimento que une as pessoas, inspira e significa os dias.

O Festival de Inverno é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e o show “Minha Voz, Minha Vida” tem produção de Alyson Dias e Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural.

Para saber mais, siga as redes sociais: @jesuanesalvador e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO

“Minha Voz, Minha Vida” – Jesuane Salvador no Festival de Inverno

Data: 15 de julho de 2023

Horário: 10h30

Local: Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas (Centro).

*Entrada gratuita e aberta a todo público