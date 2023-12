Jesuane Salvador leva jazz e música brasileira ao Coreto

Show tem participação especial do violonista e maestro Carlos Lima

No próximo dia 01 de dezembro, o Coreto da praça Pedro Sanches é palco de show da cantora Jesuane Salvador. A apresentação acontece às 20h e é aberta ao público. Pensado para conduzir a atmosferas musicais diferenciadas e que exploram grandes compositores e arranjos, o repertório mescla elementos da música brasileira ao jazz, em uma abordagem que dialoga com a música evidenciada também pelo cinema, explorando standards que se tornaram imortalizados nas vozes de cantoras como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Jevetha Stelle e de grandes vozes da música brasileira, como Miúcha, Joyce, Elis, Gal Costa, entre outras divas que investiram no diálogo entre o jazz e a bossa nova.

O show é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas, levando gêneros plurais ao Coreto da Praça e evidenciando o potencial da música produzida na cidade. A produção é da Carvalho Agência Cultural, com apoio do Hotel Santhiago.

A voz de Jesuane imprime toda a delicadeza ao repertório, representando suas influências, que mesclam elementos jazzísticos à música mineira. Jesuane conta com uma participação especial do maestro Carlos Lima.

