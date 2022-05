João Dória desiste da pré-candidatura à Presidência da República

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O ex-governador de São Paulo João Doria anunciou a desistência da pré-candidatura a presidente da República. Ele havia vencido as prévias do PSDB para a disputar as urnas nas eleições de outubro deste ano. O anúncio foi feito no início da tarde desta segunda-feira (23).

“Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano”, declarou Doria em pronunciamento.

“Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve”, acrescentou Doria em discurso que lembrou sua trajetória política e a vitória nas prévias do PSDB para escolha do presidenciável do partido.