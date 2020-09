João Dória fará um sobrevoo pela região afetada por incêndio em São João da Boa Vista

O Governador de São Paulo, João Dória, visita São João da Boa Vista nesta quinta-feira (10), às 16h.

Ele irá visitar a base operacional montada no aeroporto para o apoio aéreo às ações de combate ao fogo. Em seguida, sobrevoará a região incendiada a bordo do helicóptero Águia. Ao final do sobrevoo, o Governador vai conceder uma entrevista.

A operação de combate ao incêndio que atingiu a mata de Águas da Prata e a Serra da Paulista envolveu mais de 150 homens mobilizados por terra e ar, e os trabalhos serão mantidos até o fim da ocorrência.

