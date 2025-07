João Paulo e Tatiele vencem a 16ª Meia Maratona das Águas

Atualizado em 20 de julho de 2025

A manhã deste domingo (20) foi marcada por esporte, superação e belas paisagens durante a 16ª edição da Meia Maratona das Águas Poços / Pocinhos. A prova reuniu centenas de corredores que enfrentaram o percurso de 21 km, com largada na empresa Lorenzetti, em Poços de Caldas, e chegada no balneário de Pocinhos do Rio Verde.

Um dos organizadores do evento, Carlos Alberto dos Santos, o “Lelo”, celebrou o sucesso da edição de 2025. “Tudo saiu como o planejado. Foi um dia de céu azul e muita festa para receber cada atleta que cruzou a linha de chegada”, destacou. Segundo ele, os preparativos para a próxima edição, em 2026, já começaram.

Entre os participantes estavam nomes conhecidos da cidade, como o secretário de Turismo, Arison Siqueira, e Franco Martins, da SEDET, ambos entusiastas das corridas e presença constante em provas locais.

A secretária de Esportes, Zélia Maria Testi Moreira, também acompanhou o evento e ressaltou a importância da Meia Maratona. “É uma competição que já faz parte do nosso calendário e valoriza não só o esporte, mas também a integração entre municípios. A parceria com a Prefeitura de Caldas é fundamental para o sucesso da prova”, afirmou.

Resultados

Geral Masculino

🥇 1º João Paulo Cândido – 1h19min18s

🥈 2º Júlio César Nogueira – 1h19min19s

🥉 3º Robson Alvarenga – 1h20min52s

🏅 4º Luan Antônio Gonçalves – 1h22min10s

🏅 5º Henrique Ferreira – 1h26min39s

Geral Feminino

🥇 1ª Tatiele Carvalho – 1h44min23s

🥈 2ª Alana Roberta Freire – 1h49min26s

🥉 3ª Isadora Beatriz – 1h55min59s

🏅 4ª Emília Gimenes – 1h58min21s

🏅 5ª Jéssica Martins – 1h58min35s

A cobertura oficial fotográfica do evento é da Fotop e as fotos estão disponíveis clicando aqui.