Jogos Escolares: Poços conquista medalhas no xadrez

Nesta semana está acontecendo a fase microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) em Campestre. Poços de Caldas conquistou várias medalhas no xadrez.

No módulo 1 masculino, o ouro foi para o estudante João Pedro Linhares da Silva, da escola municipal Mariquinhas Brochado. A prata ficou com outro estudante local, Pietro José da Silva, da escola municipal Hedy Molinari.

No módulo 2 masculino, Poços também conquistou o ouro. Luca de Almeida Matos, do Ifet, ficou em primeiro lugar. A medalha de bronze também é sulfurosa. Daniel Leão Pionkowski, da Rede Prosper, conquistou a terceira colocação.

No módulo 1 feminino, a aluna Lavinia Vaita Russo de Souza, da escola municipal Vitalina Rossi. Ficou em quarto lugar.

Os quatro primeiros colocados do xadrez da etapa microrregional avançam para a etapa regional.

A fase regional vai ser em Extrema, de 10 a 16 de junho.

Jemg

Os Jogos Escolares de Minas Gerais visam estimular a prática esportiva escolar e a construção da cidadania dos jovens alunos-atletas de Minas Gerais. Por abranger diversas regiões do estado, o Jemg atua como canal de integração, sociabilidade e aprendizado.

Os Jogos Escolares de Minas Gerais selecionam os representantes do Estado para as os Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares, etapas nacionais.

