Representantes de Instituições de Poços de Caldas que participaram dos Jogos Solidários de 2022, compareceram essa manhã, dia 20, na solenidade de premiação e encerramento realizada na sede da ACIA para receberem um cheque símbolo no valor de mais de 56 mil reais.

Ao todo foram 22 projetos e 1875 atletas participantes. O valor arrecadado será dividido entre todas as Instituições.

Os Jogos Solidários 2022 é um evento que envolve mais de 1.800 participantes diretos e 22 instituições e é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social, ACIA – Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, Unimed, Associação Atlética Caldense e Lorenzetti.

A edição 2022 é uma edição especial comemorativa dos 150 anos de Poços de Caldas.

