John Charge se apresenta no Coreto

Nessa sexta-feira (27), o músico John Charge, estará às 20h, no Coreto com uma apresentação especial, em duo.

No intuito de poder explorar um repertório com maior variedade e novas possibilidades, o cantor e instrumentista decidiu fazer um som em formato acústico.

No show, o músico propõe um passeio dos anos 70 aos anos 2000, viajando por clássicos do rock/pop internacional e nacional, além de temas de filmes e releituras de bandas de Heavy Metal.

O formato é em duo, com John na voz e violão, acompanhado do experiente baterista Cleber Batiston. O repertório conversa com públicos dentro e fora do rock. É como um programa de rádio recheado de hits, nostalgia e estreito contato com o público.

A apresentação, conta com realização da Arte Poços e é viabilizada pelo edital ‘Música no Coreto’, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Prefeitura de Poços de Caldas.

Beatriz Aquino