Jovem de 17 anos é apreendido com crack e cocaína, no Jardim Ipê

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um jovem de 17 anos foi apreendido na tarde de ontem (08), suspeito de tráfico de drogas, no bairro Jardim Ipê, em Poços de Caldas.

Segundo a PM, policiais desconfiaram de um veículo que estava estacionado na Rua Eduardo Cavini. Ao realizar a abordagem, encontraram o menor no banco do motorista. No interior do carro foram apreendidas seis porções de crack, uma porção de cocaína e R$73,00.

O adolescente foi levado para a UPA e em seguida para a Delegacia, junto ao material.