Jovem de 18 anos é preso e arma de fogo é apreendida pela Polícia Militar em Poços de Caldas

Na noite deste domingo, 15, por volta das 22h40min, a Polícia Militar de Poços de Caldas, foi acionada para atender uma denúncia que relatava um homem portando uma arma de fogo e efetuando disparos em plena via pública. O incidente ocorreu na Praça Dom Pedro II, no Centro da cidade.

As autoridades, em pronta resposta ao chamado, localizaram o indivíduo em questão, um jovem de 18 anos do sexo masculino. No entanto, ao perceber a presença policial, o suspeito empreendeu fuga pelas ruas da cidade, culminando em um momento em que, na Avenida Francisco Salles, lançou ao solo a arma de fogo que carregava. O revólver, um calibre 32, teve sua numeração suprimida, e foi apreendido pelas autoridades.

A ação da polícia não se limitou apenas à captura do indivíduo. Utilizando as câmeras de videomonitoramento instaladas ao longo do trajeto do suspeito, foi possível identificá-lo, bem como rastrear seu endereço por meio do sistema informatizado. As equipes policiais, então, se dirigiram à residência do jovem, localizada no bairro Jardim Philadelphia, logrando êxito na sua localização e subsequente prisão.

Na casa do suspeito, além da arma de fogo, foram apreendidas duas balanças de precisão e um dichavador. O jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, onde enfrentará acusações relacionadas à posse ilegal de arma de fogo e outros possíveis delitos. O caso permanece sob investigação, e a polícia continua a apurar os detalhes desse incidente.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM