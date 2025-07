Jovem de 24 anos é preso durante operação em bairro de Poços de Caldas

Atualizado em 18 de julho de 2025

Na manhã desta sexta-feira (18), uma casa localizada na Rua Saturno, no bairro Jardim Santa Rita, em Poços de Caldas, foi alvo de uma operação entre a Polícia Civil e Militar. No imóvel, que também funciona como uma adega, agentes da Polícia Civil cumpriram um mandado de busca e apreensão por volta das 6h. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, que realizou varreduras em uma área de vegetação próxima à residência.

Durante a ação, além da busca realizada pela Polícia Civil, um cão farejador da PM foi utilizado para auxiliar na localização de possíveis entorpecentes. Segundo a esposa do suspeito, o rapaz seria apenas usuário, e não possui envolvimento com tráfico de drogas.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, a ação foi realizada com base em um mandado de busca e apreensão. Até o momento, mais detalhes sobre o caso não foram divulgados.