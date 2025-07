Jovem desferiu 50 facadas e ainda gravou o crime

Atualizado em 29 de julho de 2025

A Polícia Civil de Poços de Caldas realizou uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (29) para detalhar a investigação do brutal homicídio ocorrido no bairro Santa Rosália. O crime vitimou José Carlos da Silva, de 47 anos, morto com aproximadamente 50 facadas.

O autor do crime, um adolescente de 17 anos, foi identificado e confessou o assassinato. Segundo a Polícia Civil, a motivação seria uma briga com a namorada, após o jovem descobrir que estava sendo traído. Enfurecido, ele teria saído de casa e atacado José Carlos, escolhendo a vítima de forma aleatória para “descontar sua raiva”.

Durante a ação, o adolescente gravou o crime e enviou o vídeo a um primo da namorada, numa tentativa de intimidação. Após o homicídio, ele embarcou em um ônibus com destino ao estado de São Paulo, onde tentava se refugiar na casa de parentes.

A Polícia Civil de Poços de Caldas solicitou apoio à Polícia Civil de Campinas (SP), que se dirigiu à rodoviária local. Como o ônibus já havia partido, outras forças de segurança de São Paulo — incluindo a Polícia Rodoviária, a Guarda Municipal e a Polícia Militar — foram acionadas. O veículo foi interceptado na Rodovia Anhanguera, na altura de Jundiaí.

Na abordagem, o adolescente novamente confessou o crime. Ele portava duas facas com vestígios de sangue e um celular contendo o vídeo do ato. Todo o material foi recolhido e será submetido à perícia.

A Delegacia de Poços confirmou a identidade do jovem com base em registros visuais e características físicas. Ele foi apreendido de forma provisória e está à disposição da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Jundiaí.

As investigações continuam.