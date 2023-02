Jovem é apreendida por pichação

Na tarde desta terça-feira (31), Agentes da Guarda Civil Municipal e Trânsito, flagraram uma mulher realizando pichações na zona Leste de Poços de Caldas.

De acordo com a Defesa Social, após denúncia de vários moradores, os agentes abordaram uma jovem que havia grafitado o muro de acesso ao bairro Greenville na Avenida Bianucci que não apresentou nenhuma autorização formal dos órgãos públicos.

A jovem foi apreendida e encaminhada a Delegacia da Polícia Civil junto com os materiais utilizados, rolos de pintura de sprays de tinta no delito.

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.