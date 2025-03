Jovem é esfaqueado no pescoço em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um jovem de 19 anos foi esfaqueado no pescoço por um funcionário de hotel, na tarde deste domingo, 23, em Poços de Caldas. De acordo com a Polícia Militar, o agressor, de 24 anos, que trabalhava como freelancer no local, atacou a vítima sem motivo específico e em aparente surto.

A vítima, hóspede do hotel, foi socorrida por terceiros em estado grave e levada ao Hospital Santa Lúcia. Segundo o médico de plantão, a facada atingiu uma das artérias carótidas, mas o jovem foi estabilizado e encaminhado consciente para o centro cirúrgico.

A polícia informou que o agressor faz uso de medicamentos controlados e estava em liberdade provisória para tratamento psiquiátrico, após ter sido preso por agredir o próprio pai.

Após receber atendimento médico no Hospital Margarita Morales, o agressor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde segue à disposição da Justiça.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Diante do lamentável incidente ocorrido na data de ontem, 23 de março de 2025, em suas dependências, o HOTEL FAZENDA POÇOS DE CALDAS vem a público expressar sua solidariedade à vítima e seus familiares neste momento difícil.

Assim que o ocorrido foi identificado, nossa equipe prestou todo o suporte necessário, acionando prontamente os serviços de emergência e permanecendo à disposição da família da vítima para qualquer auxílio necessário. Seguimos acompanhando de perto a situação e torcendo pela pronta recuperação.

O funcionário envolvido, que atuava em caráter temporário (extra) no final de semana, estava em processo de contratação e havia passado por exame médico admissional na sexta-feira anterior, dia 21/03, tendo sido considerado APTO para o cargo, sem qualquer relato prévio de problemas de saúde ou uso de medicações.

Reafirmamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos hóspedes e colaboradores, colaborando integralmente com as autoridades para o esclarecimento dos fatos.