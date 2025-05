Jovem morre e outro está em estado grave após acidente na madrugada de segunda-feira em Poços de Caldas; família pede doações de sangue

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Otávio Roberto Barzagli, de 21 anos, morreu após não resistir aos ferimentos causados por um grave acidente registrado na madrugada de segunda-feira, 19, na Avenida José Remígio Prézia, em Poços de Caldas.

Ele estava em uma motocicleta, no sentido centro-bairro, quando o veículo foi atingido na traseira por um Fiat Pálio prata que trafegava em alta velocidade. Com o impacto, Otávio e o passageiro da moto foram arremessados contra um poste e, em seguida, projetados para o outro lado da avenida. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro.

As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas à Santa Casa da cidade. Otávio foi internado em estado gravíssimo, mas não resistiu e faleceu no fim da noite. O passageiro da moto, Kaue Donizetti da Silva, permanece internado na Urgência do hospital, em estado grave.

A família de Kaue faz um apelo por doações de sangue, que podem ser feitas no Hemominas de Poços de Caldas. A Polícia Civil investiga o caso.