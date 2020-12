Jovem se perde em mata, aciona Bombeiros e esquece de avisar que chegou em casa

Uma jovem de 19 anos acionou o Corpo de Bombeiros, no final da tarde de ontem (15), após se perder na mata de São Domingos, enquanto subia a trilha que dá acesso ao Cristo Redentor de Poços de Caldas.

Segundo os militares, a mulher teria sentido falta de ar durante o percurso e eles foram mantendo contato telefônico com ela, porém, durante o trajeto, a bateria do celular dela teria acabado. Uma equipe se deslocou até o local, com o objetivo de verificar a situação da vítima.

Durante as buscas, os bombeiros tentaram ligar novamente para a jovem, que atendeu e afirmou estar em casa, bem. Ela disse ainda que havia se esquecido de avisar os militares.

O Corpo de Bombeiros reforça a situação de sempre repassar as informações corretas, para que os recursos sejam bem empregados. Além disso, sempre que for realizar trilhas e caminhadas, avise alguém próximo e, de preferência, realize em dupla ou em grupo.

