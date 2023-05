Jovens atendidos pela Abaco e Associação Bem-Viver participam do Alcoa de Portas Abertas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Alcoa abriu novamente suas portas para receber a comunidade. No dia 19 de abril, 19 jovens atendidos pela Abaco (Associação Beneficente de Apoio à Comunidade) e da Associação Bem-Viver, localizadas na Zona Sul de Poços de Caldas (MG), participaram do Alcoa de Portas Abertas, programa de visitação mensal da empresa.

Eles assistiram apresentações sobre a Alcoa e visitaram as áreas operacionais, as ARBs (Áreas de Resíduos de Bauxita), o Parque Ambiental, onde fizeram uma trilha, e o Viveiro de Mudas. No final, os participantes receberam mudas de árvores nativas produzidas no Viveiro.

“Esta visita foi muito enriquecedora para os nossos alunos, principalmente para os que participam dos cursos de Auxiliar Administrativo e Vendas do projeto de Inclusão Produtiva, pois mostrou novas oportunidades do mundo corporativo e ampliou a visão dos jovens em relação ao trabalho formal”, avaliou Thais de Cássia Vasconcellos Novais, orientadora social da Abaco. “Também satisfez a curiosidade desses jovens, que ouvem falar tanto sobre a Alcoa, que além de vizinha, é parceria de vários projetos da nossa instituição”.

Thais de Oliveira Couto, de 17 anos, gostou da visita. “Achei muito legal. Ampliou o nosso conhecimento sobre como é o processo da Alcoa e a mineração. Gostei de conhecer o que a empresa faz em prol do meio ambiente”.

O Alcoa de Portas Abertas é organizado pelo time de Relações Externas e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas, com o apoio das equipes operacionais, e tem como objetivo estreitar o relacionamento com as comunidades onde atua, levando grupos de pessoas para conhecer suas operações, Parque Ambiental e Viveiro e ainda esclarecer as dúvidas sobre as atividades da empresa na região.

Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua.

No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); quatro escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG), Brasília (DF) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com mais de 9 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “Agir com Integridade”, “Trabalhar com Excelência”, “Cuidar das Pessoas” e “Liderar com Coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

Beatriz Aquino