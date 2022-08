Jovens e adultos de Poços são alfabetizados pelo método Dom Bosco

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em busca de novos horizontes, os alunos participantes do projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos da Autarquia Municipal de Ensino receberam seus certificados em solenidade realizada na noite da última quarta-feira (3), no auditório da AME. A nova vida, agora com acesso ao mundo da leitura e da escrita, já começou para os formandos – jovens, adultos e idosos – que, depois de tanta espera, mostraram que sempre é tempo de aprender, compartilhando com os convidados textos de sua autoria.

A secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga, presidente do Conselho Curador da AME, representou o prefeito Sérgio Azevedo na cerimônia, que contou também com a presença do diretor da Autarquia Municipal de Ensino, professor Carlos Roberto de Oliveira Costa e de representantes das instituições parceiras na iniciativa, como a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Superintendência Regional de Ensino (SRE), do Conselho Curador e equipe da autarquia.

As apresentações musicais da professora Édera e dos Irmãos Oliveira Costa também marcaram a solenidade de entrega dos certificados, além da emoção dos estudantes que concluíram esta etapa tão significada da alfabetização, convidados e familiares. “A educação é luz e esta formatura é uma alegria, pois os jovens e adultos têm agora uma oportunidade na sociedade”, destacou a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

A professora informou também que os recém-alfabetizados podem dar continuidade aos estudos na Educação de Jovens e Adultos (EJA), com turmas ofertadas em escolas da Rede Municipal de Ensino. “A educação é a única forma de melhorar a sociedade e, por isso, todos temos compromisso com a educação”, completou Maria Helena Braga.

Já o diretor da AME, Carlos Roberto de Oliveira Costa, agradeceu a todos os parceiros que viabilizaram o curso de Alfabetização para Jovens e Adultos. Ele citou os Salesianos, responsáveis pelo treinamento para os professores e pelo método Dom Bosco, utilizado no projeto. “O professor ajuda a desenvolver o potencial das pessoas, a descobrir, a descortinar o mundo. Temos responsabilidade de ajudar o outro e, assim, contribuirmos para melhorar o mundo”, ressaltou.

Na ocasião, também foi apresentado um vídeo do Irmão Pereira de Carvalho Filho, que ministrou a capacitação em Alfabetização de Jovens e Adultos, voltada para os educadores responsáveis pelas aulas do curso. Ele incentivou os alunos formandos a darem prosseguimento nos estudos.