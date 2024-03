Judocas da Caldense conquistam seis medalhas no Open Mogiana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os atletas do departamento de judô da Associação Atlética Caldense participaram do Open Mogiana no domingo (10), em Ribeirão Preto (SP). O evento contou com a participação de 700 atletas, distribuídos nas categorias do Sub-13 ao máster, masculino e feminino. A Veterana foi representada por nove atletas e obteve seis medalhas.

Confira os resultados dos judocas alviverdes:

Davi Silva: vice-campeão

Erika Suzuki: 3º lugar

Giovana Del Roveri: 3º lugar

Ulisses Gregório: 3º lugar

Erik Batista: 3º lugar

David Brito: 3º lugar

Também participaram os atletas Emanuel Damazo, Karoline Feitosa e Gabriel Henrique, que ficaram entre o 5º e 7º lugar na classificação em suas respectivas categorias.

Conforme o Sensei Júnior, que esteve à frente da equipe , a competição serviu de preparação para o ano competitivo. “É através de eventos desse porte que pretendemos nos aperfeiçoar para atingirmos nosso objetivo de nos tornarmos uma equipe cada dia mais forte e experiente. Esperamos manter o trabalho de base realizado com as crianças de 5 a 8 anos e de 8 a 15, que irão integrar e aumentar essa equipe. É um trabalho feito a médio e longo prazo visando o fortalecimento do judô praticado no clube”, disse.

Os treinos acontecem durante toda a semana nos períodos da manhã, tarde e noite com os Senseis Júnior e Ronaldo, na sede social do clube.