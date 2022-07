Julho Fest 2022 celebra 150 anos de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um recorte artístico na história de Poços de Caldas. Assim pode ser resumida a programação do 26º Julho Fest, que tem início na próxima sexta-feira (8) e segue até 24 de julho, com a temática “Poços de Caldas: 150 anos de Cultura e Arte”. Exposições, teatro itinerante, bonecos e até mesmo um passeio de ônibus vão contar, recontar, representar e apresentar momentos e personalidades importantes da história da cidade, que completa seu sesquicentenário no dia 6 de novembro.

Já no primeiro dia de programação, na sexta (8), moradores e visitantes vão poder acompanhar a intervenção artística “Marion – Mulheres em destaque”, quando dois bonecos de fio vão entregar informativos ao público, em homenagem aos 150 anos de Poços de Caldas, destacando mulheres importantes para a Educação no município.

No sábado (9), é a vez do Coreto receber a intervenção teatral “Dolores Memórias”, com o ator Dema Mello. No espetáculo, as personagens Dolores e Ritinha contam peculiaridades da história de Poços de Caldas desde a sua fundação, de forma irreverente e bem humorada.

Até 24 de julho, espaços tradicionais e queridos pela população e também pelos turistas, como a Praça Pedro Sanches, o Coreto, o Espaço Cultural da Urca, o Parque Municipal Antônio Molinari, o Museu Histórico e Geográfico, o Parque José Affonso Junqueira, a igreja de Santo Antônio e o Mercado Municipal receberão diversas intervenções artísticas sobre o tema, que também chegarão à Biblioteca Marcus Vinicius, na zona leste, e até mesmo aos postes de iluminação da área central.

“Será uma dupla comemoração, com o retorno do Julho Fest, depois de dois anos, e a celebração dos 150 anos de Poços de Caldas. Mais uma vez, os artistas e produtores culturais de Poços de Caldas atenderam ao chamado do edital e vão apresentar atrações inovadoras, personagens já queridas do público, humor e muito amor à história da cidade”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.