JulhoFest entra na última semana de programação

O mais aconchegante Festival de Inverno do Sul de Minas chega à última semana com uma extensa e diversa programação, com atrações para todos os públicos, na música, teatro, circo, artes visuais e recreação, celebrando os 150 anos de Poços de Caldas e em homenagem à memória do ator Roni Mocchegiani, que partiu no dia 30 de junho.

Até 24 de julho, último dia da 26ª edição do Julho Fest, o Festival oferece muita arte, cultura, diversão, reflexão e encantamento, totalizando cerca de 140 atrações nas mais variadas linguagens artísticas, em diversos territórios culturais, atuando na descentralização do acesso à arte e à cultura.

Nesta semana, as atividades do Julho Fest 2022 acontecem no Box Cultural do Mercado Municipal, Praça Pedro Sanches, Espaço Cultural da Urca, Museu Histórico e Geográfico, Praça Dom Pedro II, Praça Getúlio Vargas, Parque José Affonso Junqueira, Cristo Redentor, Feira livre do centro, Parque Ecológico da Zona Sul, Espaço de Lazer Professora Julieta de Almeida Franco, no bairro Elvira Dias e no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU).