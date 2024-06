Junho Laranja: Cristo de Poços de Caldas fica Laranja pela Luta Contra Queimaduras

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

1º Simpósio de Prevenção e Tratamento de Queimados acontece no dia 28 de junho, no Palace Casino

Marcando as comemorações do Junho Laranja, campanha de conscientização e prevenção às queimaduras, a estátua do Cristo Redentor no alto da Serra de São Domingos, em Poços de Caldas, fica iluminada de laranja neste mês. A iniciativa busca alertar a população sobre os riscos de queimaduras e promover ações educativas que possam prevenir esses acidentes e melhorar o tratamento das vítimas.

A campanha deste ano, definida pela Sociedade Brasileira de Queimaduras, foca nos acidentes domésticos. Pesquisas indicam que cerca de 70% das vítimas de queimaduras no Brasil são atingidas por incidentes ocorridos em casa, afetando principalmente crianças de 0 a 15 anos e idosos acima de 60 anos.

Em alinhamento com as ações do Junho Laranja, a Santa Casa de Poços de Caldas realiza o 1º Simpósio de Prevenção e Tratamento de Queimados no dia 28 de junho, no Salão Nobre do Palace Casino. A Santa Casa, que se tornou referência no tratamento de pacientes com queimaduras, foi recentemente credenciada para tratamento de queimados nível 3, conhecidos como grandes queimados.

“Este simpósio pretende educar a população e instruir os profissionais de saúde sobre as melhores práticas de prevenção de queimaduras e o tratamento para aqueles que sofrem com esse tipo de lesão, e estão internados na nossa instituição. Será um grande momento de aprendizado e conscientização, onde especialistas compartilharão conhecimentos valiosos que podem salvar vidas e melhorar a qualidade de vida destas vítimas de queimaduras. Teremos a presença de médicos, especialistas, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas que atuam na linha de frente do tratamento de grandes queimados do Hospital. Teremos imenso prazer em recebê-los em nosso evento.”, convidou a Enfermeira Coordenadora do Núcleo da Qualidade da Santa Casa, Maria Valéria Baptista.

Com vagas limitadas, as inscrições para o simpósio são abertas ao público interessado e podem ser feitas neste link.

Credenciamento e Tratamento de Queimados na Santa Casa

A Santa Casa de Poços de Caldas, antes de ser credenciada para o tratamento de queimados, atendeu 14 pacientes em 2022. Em 2023, com o credenciamento para queimados, nível 2, foram atendidas 36 pessoas. Já em 2024, com o novo credenciamento para tratamento de queimados nível 3, 37 pacientes já foram atendidos, um número superior ao do ano anterior.

“Com o credenciamento porte 3, a Santa Casa está capacitada para atender o paciente que chamamos de grande queimado, que sofrem com queimaduras maiores que 20% de 2º grau, ou presença de mais de 10% de 3º grau e outras classificações. O que significa isso? São pacientes que precisam de uma abordagem de cirurgia plástica, uma abordagem multidisciplinar, que nós estamos montando aqui na instituição, com psicólogos, enfermeiros, assistente social, farmacêutico, nutricionista, uma visão multidisciplinar do paciente, por ser um paciente extremamente complexo”, explicou o diretor técnico da Santa Casa, Dr. Renan Vicente Braga.

A coordenadora da UTI de Queimados da Santa Casa de Poços, Dra. Natália Nacarato, acrescentou que, por enquanto, o Hospital realiza o atendimento híbrido, já que a UTI não é específica para tratamento de queimados, mas até o final do ano, a instituição estará estruturada para ter seu próprio Centro de Tratamento de Queimados.

“O nosso processo, no momento, está em licitação para a gente conseguir suprir a parte de equipamentos do centro e uma programação de, talvez, até o final do ano, já conseguir ter estruturado tudo para abrir o nosso Centro de Tratamento de Queimados. Hoje, o paciente com queimaduras dá entrada pela Urgência/Emergência onde ele é avaliado pela equipe da Cirurgia, pela equipe da Cirurgia Plástica, pelo clínico presente e ali já vai ser traçado um plano para ele de tratamento para ver se vai conseguir fazer esse tratamento em enfermaria, ou em UTI. Então, é bem individualizado, fora a assistência que a gente tem da equipe multi, que é a psicóloga, a nutricionista, o fisioterapeuta, então, esse paciente já começa a receber toda essa assistência desde o começo da admissão”, contou Dra. Natália.

O Junho Laranja é um importante marco para a conscientização e prevenção de queimaduras, e as ações realizadas em Poços de Caldas reforçam o compromisso da cidade em proteger e cuidar de seus cidadãos.