Júnior Martins não é mais técnico da Caldense; Fahel Júnior assume

Após seis partidas no comando técnico da Caldense, Júnior Martins e seu auxiliar Gustavo Oliveira não fazem mais parte do grupo alviverde. Ambos fizeram sua última participação pela equipe na derrota sofrida fora de casa no último domingo contra o Nova Venécia por 3 a 1.

No total Júnior Martins acumulou dois empates e quatro derrotas pela Veterana, obtendo 11,11% de aproveitamento dos pontos disputados. A Caldense agradece os serviços prestados pela dupla e deseja sucesso em seus futuros desafios.

Para a função de técnico da Caldense, foi contratado Fahel Júnior, de 58 anos. O novo comandante já chegou ao Ninho dos Periquitos nesta terça-feira (24) e iniciou os trabalhos com o grupo. Ao longo de sua carreira, Fahel trabalhou em times como Rio Claro, Votuporanguense, XV de Piracicaba, Comercial, Juventus, entre outros. Seu último clube foi o Velo Clube. O novo auxiliar técnico também está definido, Rúbio Alencar.

A Caldense volta a campo no próximo sábado às 16h contra a Ferroviária-SP no Ronaldão, pela última rodada do primeiro turno da Série D 2022.