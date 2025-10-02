Justiça concede liberdade provisória a três homens presos com 144 kg de maconha em Poços de Caldas

Atualizado em 2 de outubro de 2025

A Justiça de Poços de Caldas concedeu liberdade provisória a três homens que haviam sido presos no dia 28 de setembro durante uma operação da Polícia Militar no bairro Chácara Alvorada. Na ação, os policiais apreenderam 144 quilos de maconha, e um dos suspeitos foi apontado como o responsável por todo o entorpecente.

Os três estavam detidos preventivamente, mas foram colocados em liberdade após a audiência de custódia não ter sido realizada dentro do prazo estabelecido por lei. A decisão foi assinada pelo juiz Serlon Silva Santos, que entendeu que, diante da ausência do procedimento legal no tempo previsto, não seria possível manter a prisão preventiva.

Com isso, os acusados foram liberados, mas deverão cumprir medidas cautelares enquanto o processo segue em tramitação. Eles estão proibidos de sair de casa em horários determinados, não podem frequentar bares ou estabelecimentos semelhantes, devem comparecer periodicamente à Justiça para informar e justificar suas atividades, não podem mudar de endereço sem comunicação prévia, devem manter o endereço sempre atualizado e estão proibidos de se ausentar da comarca sem autorização judicial.

A investigação continua, e os três acusados responderão em liberdade.