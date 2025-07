Justiça do Trabalho determina repasse de R$ 50 mil ao CEI Padre Daniel após atuação do Sindserv

O Centro de Educação Infantil (CEI) Padre Daniel Patrick Meehan, na zona leste de Poços de Caldas, receberá R$ 50 mil para reestruturação da unidade. A decisão é resultado de um acordo firmado em audiência na Justiça do Trabalho, após mobilização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindserv).

O caso teve início em novembro de 2023, quando pombos mortos foram encontrados na caixa d’água da escola, gerando um grave problema sanitário. Desde então, o Sindserv tem cobrado providências do poder público e medidas de reparação.

Além da destinação dos recursos, o sindicato terá participação no acompanhamento da aplicação da verba na unidade. O objetivo é garantir que os valores sejam utilizados, de fato, para melhorar a infraestrutura e as condições de trabalho.

O Sindserv também orienta as servidoras que atuavam na escola no período da ocorrência a procurarem o departamento jurídico da entidade para possível ingresso com ações individuais por danos morais, devido à exposição a riscos à saúde.

