Justiça Eleitoral de Poços intensifica campanha para cadastramento biométrico

Atualizado em 23 de julho de 2025

A Justiça Eleitoral de Poços de Caldas está intensificando a campanha de cadastramento biométrico dos eleitores. Atualmente, pouco mais de 60% do eleitorado local já realizou o procedimento, e a meta é alcançar 85% até o final de 2025.

A coleta das digitais garante mais segurança e agilidade no processo de votação, além de auxiliar na atualização do cadastro eleitoral. Por isso, os eleitores que ainda não fizeram o cadastramento biométrico devem procurar o cartório eleitoral o quanto antes.

O procedimento é simples, dura cerca de 15 minutos e pode ser agendado pelo Disque-Eleitor, no número 148. Também é possível comparecer diretamente ao cartório e retirar uma senha para atendimento no local. Para se cadastrar, o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado.

O cartório eleitoral de Poços de Caldas fica na Rua São Paulo, nº 653 – Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (35) 99113-0017 e 99136-0017.