Justiça nega pedido de charreteiros e alvará será cancelado em setembro

A Associação dos Condutores de Veículos de Tração Animal havia solicitado uma liminar de segurança preventiva na justiça para tentar impedir o cancelamento dos alvarás de funcionamento das charretes, anunciado pelo prefeito Sérgio Azevedo e previsto para o dia 4 de setembro. No entanto, a justiça negou a liminar, alegando que não há motivos suficientes para conceder o pedido. A decisão também determinou que o prefeito e o município forneçam informações sobre o caso em até 10 dias.

No final do mês passado, o prefeito Sérgio Azevedo anunciou que o alvará das charretes da cidade seria cancelado a partir de 4 de setembro deste ano. Em junho, o executivo enviou um projeto de lei à Câmara Municipal, que estabelece o encerramento da atividade de tração animal e solicita autorização para a concessão do serviço de carruagens elétricas.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, o projeto ainda está pendente de votação. A assessoria informou que a regularização dos serviços com charretes elétricas começará após a votação do projeto.