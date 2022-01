Kit Escolar começa a ser distribuído nesta segunda (24) para alunos da rede pública

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inicia na próxima semana, no dia 24 de janeiro, a distribuição do Kit Escolar em Poços de Caldas.

O “Vale Educação” garante os materiais necessários para o ano letivo, de acordo com as necessidades de cada nível de ensino. Os itens que compõem os kits escolares são os mesmos em relação à descrição e quantitativo de 2021. Serão distribuídos quase 18 mil kits aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

O vale deve ser retirado nas próprias escolas, de acordo com os cronogramas de atendimento das unidades, que serão divulgados internamente pelas equipes gestoras, de uma forma que não haja aglomeração. O kit poderá ser trocado pelos materiais escolares, de acordo com o nível de ensino do aluno, nas papelarias credenciadas, são elas:

Papelaria Real – Rua Marechal Deodoro, nº 488 | Centro

Brinquedão – Rua Assis Figueiredo, nº 1309 | Centro

Papelaria Stillo – Avenida Portugal, nº 1080 | Parque das Nações

Karambollas Papelaria – Av. Eduardo Luciano Marras, nº 10 | Conjunto Habitacional

“Com a confirmação das aulas presenciais, os alunos poderão voltar as escolas e com todos os materiais adequados para o ano letivo de 2022. Todos os cuidados serão mantidos pela segurança de todos, tanto alunos quanto profissionais da Educação”, comenta a Secretária Municipal de Educação, Maria Helena Braga.

Dentro da logística para a retirada dos vales, dia 24 de janeiro, inicia a distribuição nos Centros de Educação Infantil (CEI) e dia 31 nas Escolas Municipais. As aulas estão programadas para retorno na rede pública para o dia 07 de fevereiro de 2022. Para mais detalhes e informações, entre em contato com a secretaria de Educação pelo (35)3697- 2361

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.