Kit Escolar começa a ser distribuído nesta sexta-feira aos alunos da rede pública

A Prefeitura afirmou que o “Vale Educação”, mais conhecido como kit escolar, será entregue a partir desta sexta-feira (12) de fevereiro, nas próprias escolas, de acordo com a programação de cada unidade.

O “Vale Educação” garante os materiais necessários para o ano letivo, de acordo com as necessidades de cada nível de ensino. Os itens que compõem os kits escolares são os mesmos em relação à descrição e quantitativo de 2020. Serão distribuídos mais de 18 mil kits aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

O vale deve ser retirado nas próprias escolas, de acordo com os cronogramas de atendimento das unidades, que serão divulgados pelas equipes gestoras. O “Vale Educação” deve ser trocado pelos materiais escolares, de acordo com o nível de ensino do aluno, nas papelarias credenciadas.

“Mesmo sem aulas presenciais, nossos alunos receberão o kit escolar, que representa tranquilidade para as famílias e garante produtos adequados para cada faixa etária”, ressalta a Secretária Municipal de Educação, Maria Helena Braga.

