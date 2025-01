Kit Escolar começa a ser distribuído no dia 6 para a Rede Municipal

A partir do dia 6 de fevereiro , os pais e responsáveis ​​pelos alunos da rede municipal de ensino poderão retirar os Vales Kits escolares, garantindo a aquisição do material escolar necessário para o ano letivo. A distribuição será feita nas próprias unidades escolares, conforme cronogramas de atendimento divulgados pelas equipes gestoras.

Os vales devem ser apresentados em uma das papelarias credenciadas para os kits escolares serem retirados. Estes kits são compostos conforme as necessidades de cada nível de ensino, contemplando desde a educação infantil até o ensino médio. Ao todo, 18.143 estudantes serão beneficiados com a iniciativa, que mantém os mesmos itens fornecidos nos anos anteriores.

Seis papelarias foram credenciadas para atender os estudantes:

Brinquedão

Rua Assis Figueiredo, n° 1309 – Centro

Papelaria Real

Rua Marechal Deodoro, n° 488 – Centro

Poços Papelaria

Avenida Francisco Salles, n° 593 – Centro

Papelaria Stillo

Avenida Portugal, n° 1080 – Parque das Nações

Karambollas Papelaria e Presentes

Avenida Eduardo Luciano Marras, n° 10 – Conjunto Habitacional

Papelaria Vitória

Avenida Antônio Togni, n° 1999 – Vila Cruz

As aulas na rede municipal têm início no dia 10 de fevereiro. Para mais informações, os pais ou responsáveis ​​devem procurar diretamente as escolas.

