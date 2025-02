Kit escolar da Rede Municipal de Poços começa a ser distribuído na quinta, dia 6

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir de quinta-feira, 6 de fevereiro, os pais e responsáveis pelos alunos da Rede Municipal de Ensino poderão retirar o Vale Educação, que dá direito aos kits escolares que contêm o material necessário para as atividades pedagógicas durante todo o ano letivo. O Vale Educação será distribuído pelas próprias escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs), segundo o cronograma divulgado por cada unidade escolar.

Nesta terça-feira (4), o prefeito Paulo Ney e o secretário municipal de Educação, Marcus Lemos, estiveram em uma das seis papelarias credenciadas em 2025 para conferir a qualidade dos materiais ofertados. “Uma ótima notícia é que os kits já podem ser retirados a partir desta quinta-feira, 6 de fevereiro. É um kit de qualidade, desde o berçário, passando por toda a Educação Infantil, Fundamental I e II e Médio”, destacou o prefeito Paulo Ney.

Já o secretário municipal de Educação, Marcus Lemos, ressaltou que as papelarias já estão preparadas para iniciar a entrega dos materiais da Rede Municipal de Ensino, com os kits prontos, garantindo não só a qualidade dos produtos como agilidade no atendimento.

Os kits são compostos conforme as necessidades de cada nível de ensino. Ao todo, mais de 18 mil estudantes serão beneficiados com a iniciativa, que mantém os mesmos itens fornecidos nos anos anteriores. As aulas na Rede Municipal de Ensino têm início no dia 10 de fevereiro, próxima segunda-feira.

O Vale Educação deve ser retirado na escola ou CEI pelos pais e responsáveis e trocado pelos kits em uma das seis papelarias credenciadas em 2025. Confira os endereços dos estabelecimentos comerciais que farão a troca neste ano:

Brinquedão

Rua Assis Figueiredo, 1309 – Centro

Karambollas Papelaria e Presentes

Avenida Eduardo Luciano Marras, 10 – Conjunto Habitacional

Papelaria Real

Rua Marechal Deodoro, 488 – Centro

Papelaria Stillo

Avenida Portugal, 1080 – Parque das Nações

Papelaria Vitória

Avenida Antônio Togni, 1999 – Vila Cruz

Poços Papelaria

Avenida Francisco Salles, 593 – Centro