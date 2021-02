Kits Escolares estão sendo entregues em quatro papelarias de Poços de Caldas

A Secretaria Municipal de Educação iniciou a distribuição do “Vale Educação” para os gestores escolares na última sexta-feira (12). Cada unidade fará a sua programação para a entrega dos vales às famílias, de forma a garantir a segurança de todos e evitar aglomerações.

O “Vale Educação”, também conhecido como kit escolar, garante os materiais necessários para o ano letivo, de acordo com as especificidades de cada nível de ensino. Serão distribuídos mais de 18 mil kits aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

O vale deve ser retirado nas próprias escolas, seguindo os cronogramas de atendimento das unidades, e trocado pelos materiais escolares, de acordo com o nível de ensino do aluno, nas papelarias credenciadas.

Onde trocar

Neste ano, quatro estabelecimentos estão credenciados junto à Prefeitura para fornecer os kits escolares da Rede Municipal de Ensino:

Brinquedão Papelaria

Rua Assis Figueiredo, n° 1.309 – Centro

Karambollas Papelaria

Avenida Eduardo Luciano Marras, n° 10 – Conjunto Habitacional

Papelaria Real

Rua Marechal Deodoro, n° 488 – Centro

Papelaria Stillo

Avenida Portugal, n° 1.080 – Parque das Nações.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.