Laboratório da Santa Casa de Poços se destaca pela excelência e tecnologia de ponta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com mais de 16 mil exames realizados por mês, o Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa de Poços de Caldas é um dos pilares no cuidado à saúde oferecido pela instituição. Com uma equipe altamente qualificada e um atendimento humanizado, o setor conquistou recentemente dois importantes marcos: o Certificado de Excelência do PNCQ – Programa Nacional de Controle de Qualidade e a aquisição do moderno equipamento CMD600, que amplia ainda mais a capacidade de atendimento com precisão e agilidade.

A biomédica Aline Magalhães da Silva, responsável técnica pelo laboratório, comemora os avanços. “Em 2024, temos o orgulho de anunciar que conquistamos o Certificado de Excelência no PNCQ. Essa certificação é o reconhecimento da seriedade do nosso trabalho e reforça o compromisso da Santa Casa com a precisão e a confiabilidade dos exames que realizamos”, afirma.

Além da certificação, outro destaque é o investimento em tecnologia. Com a aquisição do CMD600, um equipamento de bioquímica de última geração, o laboratório passa a oferecer uma variedade ainda maior de exames, com resultados mais rápidos e ainda mais precisos. “É um ganho significativo para os pacientes e para os profissionais que dependem desses resultados para decisões clínicas. O CMD600 reforça nosso padrão de excelência e nos permite manter um fluxo elevado de exames com total segurança”, explica Aline.

Atendendo uma média de 150 pacientes por dia, entre usuários do SUS, convênios e particulares, o laboratório realiza análises nas áreas de hematologia, bioquímica, imunologia, urinálise, parasitologia e microbiologia. A rotina intensa exige não apenas eficiência técnica, mas também sensibilidade no acolhimento.

“O paciente pode confiar no nosso trabalho. Além da tecnologia, o diferencial da nossa equipe está no cuidado humanizado, no atendimento ético e no compromisso com cada pessoa que passa por aqui”, reforça a biomédica.

O Laboratório da Santa Casa de Poços funciona em regime integral para atender tanto pacientes internos quanto externos. Para a biomédica, os recentes avanços são motivo de orgulho e refletem um esforço coletivo. “Essa conquista é de toda a equipe. Seguimos trabalhando com dedicação e buscando sempre o melhor para quem confia na nossa Santa Casa.”

Para agendamentos o telefone/whatsapp do Laboratório da Santa Casa é 3729 6081.