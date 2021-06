Lactantes começam a ser vacinadas contra Covid-19 em Poços de Caldas

Nesta segunda-feira (21), mães lactantes, a partir de 18 anos serão contempladas com a vacinação contra COVID-19, a partir das 12h, na Sala de Vacina da Urca.

Para imunização das lactantes, é necessário registro da alta hospitalar ou certidão de nascimento da criança.

Os profissionais da educação fundamental (1º a 9º ano), a partir de 45 anos também poderão receber o imunizante contra COVID-19.

A vacinação das pessoas com 55 e 56 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades e sem comorbidades continua.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Vacinação de mães lactantes

Vacinação dos profissionais da Fundamental a partir de 45 anos

– Todos os Professores que atuem na Ensino Fundamental (1º a 9º ano).

– Profissionais do setor administrativo (Secretaria).

– Profissionais do setor Operacional (Serviços gerais, merendeiras, auxiliar de cozinha ) que atuam em escolas públicas e privadas.

Deverão receber a vacina, mediante apresentação de documento que comprove sua vinculação ativa como professor, administrativo ou operacional. (Holerite+ declaração fornecida pela unidade + carteira de trabalho).

Vacinação das pessoas com 55 e 56 anos

Para imunização é necessária apresentação de um dos seguintes documentos: Identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

Vacinação das gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades a partir de 18 anos

Somente na URCA

A gestante com comorbidade deverá comprovar a condição de risco (comorbidade). Exames, receitas, relatório médico, prescrição médica.

* As gestantes DEVERÃO apresentar comprovante de residência.

** A vacinação poderá ocorrer independentemente da idade gestacional e o teste de gravidez não deve ser um pré-requisito para a administração das vacinas nas mulheres.

Vacinação das gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) sem comorbidades a partir de 18 anos

Somente na Urca

Para imunização é necessário apresentação de cartão pré-natal comprovando sua gestação atual ou em caso de puérperas, comprovação do parto por documento de registro de alta hospitalar ou certificado de nascimento.

Confira os locais de Vacinação:

–Drive Thru no Complexo e atendimento a pé na Urca– 08h às 17h’

– UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – 08h às 15h

– UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião – 08h às 15h

– UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 08h às 15h

Duas funcionárias do PSF Pq. Esperança 2 testaram positivo para coronavírus, portanto a vacinação do local estará suspensa no temporariamente.

