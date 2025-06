Lançado 2º Concurso de Redação com o tema “Violência contra a mulher”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Educação lançou o 2º Concurso de Redação da Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas, com o tema “Violência doméstica e familiar contra as mulheres” 2025. O regulamento foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (16).

O concurso é destinado a alunos das turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, de acordo com a Lei Municipal n° 9.846, de 26 de março de 2024. A iniciativa será desenvolvida em parceria com outros órgãos e instituições públicas e privadas, no intuito de fomentar a discussão sobre o tema e auxiliar na organização do concurso.

O objetivo é estimular a adoção de práticas voltadas a conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e combate à violência doméstica e familiar, promover um ambiente seguro e igualitário para todas as mulheres, além de incentivar as denúncias e apoiar mulheres que enfrentam situações de abuso.

As produções textuais devem abordar o tema da violência contra a mulher e o concurso será realizado em duas categorias:

I – Categoria I: alunos matriculados nas turmas de 8º anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas.

II – Categoria II: alunos matriculados nas turmas de 9º anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas.

Os textos devem ser originais, escritos em papel A4, sem identificação pessoal, apenas com pseudônimo, turma e título. O concurso será realizado em duas etapas. Na primeira, as unidades escolares selecionarão no máximo três redações de cada turma. Os trabalhos selecionados pelas unidades escolares deverão ser enviados pelo link https://forms.gle/cwHXDhAteg8FZ5PM6, até dia 11 de julho de 2025.

Na segunda fase, a Comissão Julgadora fará a seleção dos trabalhos, de acordo com critérios como entendimento do tema, coesão e coerência na articulação das ideias. Serão premiados os três melhores trabalhos de cada categoria. O resultado será divulgado no dia 15 de agosto de 2025 e os vencedores também terão seus textos publicados no site da Prefeitura.

“Esta é a segunda edição do concurso, que teve início no passado, com a aprovação da Lei Municipal n° 9.846, de 26 de março de 2024. A iniciativa é voltada para alunos dos 8º e 9º anos da Rede Municipal e tem como objetivo promover a conscientização sobre a prevenção e o combate à violência contra a mulher, incentivando a denúncia e o apoio às vítimas”, destaca a gerente da Seção de Educação Complementar, Laura Sangiorato.