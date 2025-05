Lançamento da coleção de inverno ‘DREAMS’ da Interiô tem pocket show de Vanessa Jackson em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento gratuito reúne moda, arte e música nesta sexta-feira, 23 de maio, no Arte Ziriguidum

Nesta sexta-feira, 23 de maio, a partir das 18h, a marca poços-caldense Interiô apresenta sua nova coleção de inverno intitulada ‘DREAMS’. O evento, gratuito e aberto ao público, acontece no espaço Arte Ziriguidum, reunindo moda autoral, performances musicais e experiências artísticas exclusivas.

Inaugurada em 2007 pelo empresário Roberto Moraes (Bebeto/MB2), que também é o responsável criativo junto com sua parceira Patrícia Xavier, a Interiô se consolidou como referência em moda independente no Sul de Minas, expandindo sua atuação para todo o Brasil por meio de vendas online.

A coleção ‘DREAMS’ nasceu a partir de uma imersão cultural de MB2 e Patrícia nos bairros periféricos dos Estados Unidos, onde exploraram referências do hip-hop contemporâneo e da cena urbana. O resultado é uma coleção que combina estilo, identidade e crítica social, fortalecendo o cenário da moda autoral na região.

Além do lançamento das novas peças, o evento conta com um desfile inédito, com itens já disponíveis para compra antecipada em um stand exclusivo. Entre as atrações confirmadas, estão apresentações de MB2, e sets vibrantes dos DJs Mancha e Dough, conhecidos na cena local pelo primor em suas seleções musicais marcadas por ritmos como trap, hip-hop, R&B, funk e soul, e refletem a riqueza da cultura preta por meio de batidas envolventes, samples marcantes e performances cheias de atitude.

‘Dreams’ é resultado de uma viagem cultural de MB2, que além de empresário é rapper e natural de Poços de Caldas, reconhecido como um dos principais nomes do cenário musical local e regional. Durante essa experiência, ele e Patrícia tiveram a oportunidade de mergulhar na cultura da periferia norte-americana, absorvendo inspirações do que vem sendo produzido no hip-hop atual, e agora lançam a coleção de inverno, fomentando o mercado da moda autoral na região do Sul de Minas.

O grande destaque da noite é um pocket show inédito e ao vivo da cantora Vanessa Jackson, lembrada por sua voz potente e marcante, ela é reconhecida nacionalmente desde que venceu a primeira edição do programa Fama, da TV Globo, em 2002. Com uma carreira sólida, ela se destaca por sua versatilidade vocal e domínio de gêneros como soul, R&B, samba e MPB. Nos últimos anos lançou álbuns, participou de diversos programas de televisão e dividiu o palco com grandes nomes da música nacional e internacional. Ela apresenta um repertório com músicas autorais e grandes clássicos nas vozes de outros artistas e preparou uma surpresa para este show.

O artista e tatuador Gustavo Cruz também marca presença, oferecendo suas famosas “Tatuagens Flash” — uma experiência criativa onde os visitantes escolhem entre artes autorais de pequeno porte com preço especial, podendo sair do evento com uma nova tatuagem.

MB2 destaca sua realização pessoal e profissional ao realizar o lançamento: “Quero intitular esse evento como a Festa dos Sonhos. Estou realmente muito ansioso, porque trazer a Vanessa Jackson, que é minha amiga há mais de 10 anos, para Poços de Caldas e para um evento da INTERIÔ é a realização de um sonho. Tudo que envolve essa festa — da música ao desfile, do conceito ao público — representa muito pra mim e pra história da marca. É um momento que vai ficar marcado, não só na nossa trajetória, mas também na memória da cidade.”

A nova coleção estará disponível também no site www.interio.com.br, onde em breve será possível conferir os novos modelos, estampas e acessórios.

Para mais informações sobre o lançamento e também para acompanhar o trabalho dos artistas, acesse as redes sociais: @interio_oficial, @mb2oficial, @vanessajacksonoficial, @preta.bom, @djmancharepercussom, @doughleve, @arteziriguidum e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO

Festa de Lançamento Interiô – Coleção de Inverno ‘Dreams’

Data: sexta-feira, 23 de maio de 2025.

Horário: a partir das 18h

Local: Arte Ziriguidum – Rua Ouro Preto, nº 102, Jardim dos Estados, Poços de Caldas

*entrada gratuita, sujeita a lotação do espaço