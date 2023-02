Lançamento do livro ‘Habitar-Se’ acontece nessa quinta-feira na Biblioteca Centenário

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na próxima quinta-feira, (16), às 19h, será lançado na Biblioteca Centenário, o livro ‘Habitar-Se’, de Danielle Vilas Bôas e Isabela Viana. A obra também já se encontra disponível para pré-venda.

O livro tem um viés feminista que pretende, de modo intimista e sensível, levar ao público uma vivência singular e particular, percorrendo vários ambientes com fotografias dispostas entre objetos, cores e texturas variadas, além de diversos poemas. A proposta pretende oferecer um trabalho que evidencie a descoberta da mulher enquanto sua própria morada, exaltando o corpo feminino para além da objetificação de seus corpos.

À frente do projeto como escritora, Isabela Viana está no universo da arte desde sempre, na singularidade que se via diante do mundo, na dança e no olhar sonhador. A escrita apareceu no final da infância inicialmente em pequenos poemas românticos, e depois como parte de processos internos e desabafos. Todavia, foi somente em 2017 que se viu artista e também começou a atuar. Formada em Serviço Social, une a arte e as questões sociais em seus trabalhos, sem deixar de lado as utopias de sua sempre presente criança interior.

Também à frente do projeto como co-autora está Dani Vilas Bôas. Mineira, atriz, arte educadora e poeta, é integrante da Cia. Nós de Teatro, graduanda em Artes Visuais e gestora de projetos culturais. De suas muitas facetas, a poesia foi, e ainda é, ferramenta de autoconhecimento, de expressão de identidade e de crítica social. Também foi sua porta de entrada no mundo das artes, o qual, por inúmeros motivos, só pode acessar tardiamente.

Habitar-se tem no seu time de realizadores uma equipe multicultural: Will Moreira (revisão), Gilbão Leeu (projeto gráfico e diagramação: design criativo e capa), Sandra Ribeiro (fotografia), Évila dos Anjos (direção de fotografia), Danielle Vilas Bôas (criação e produção), Isabela Viana (criação e produção), João Paulo Ferreira ‘Xuão’ (mídias digitais) e Chiara Carvalho (gestão cultural).

A publicação deste livro está sendo viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas, tendo como incentivadora a empresa Emsere Construções, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas e da Carvalho Agência Cultural. Além disso, parte do investimento na tiragem das impressões é feita de modo independente, com recursos próprios.

Para conhecer mais sobre o trabalho e garantir seu exemplar na pré-venda, acesse o link: https://linktr.ee/habitarses. O livro está sendo vendido a um preço justo e simbólico, garantindo a acessibilidade do público. Vale dizer que diversos exemplares serão doados para bibliotecas públicas da cidade.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Habitar-se”

Data: quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023

Horário: 19h às 20h30

Local: Biblioteca Centenário – Espaço Cultural da Urca, Centro, Poços de Caldas – MG

Pré-venda: https://linktr.ee/habitarses

Beatriz Aquino