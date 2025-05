Lançamento do livro “O Caminho da Paz” destaca a mediação como alternativa para resolução de conflitos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo dia 16 de maio de 2025, a Livraria Porão, localizada na Galeria Gibimba, sediará o lançamento do livro O Caminho da Paz – O Brilho da Mediação. A obra, coordenada por Jussara Rodrigues Sartini e com participação da coautora Osmara Nogueira, reúne experiências, técnicas e reflexões sobre a mediação como ferramenta essencial para a resolução de conflitos.

Voltado ao público em geral, o livro propõe soluções humanas e eficazes para os desafios interpessoais do cotidiano, sejam eles no ambiente familiar, profissional ou pessoal. Com uma linguagem acessível e direta, O Caminho da Paz vai além da abordagem técnica e convida os leitores a desenvolverem habilidades como escuta ativa, empatia e diálogo respeitoso – pilares da cultura da paz.

Durante o evento de lançamento, estão previstas a presença de autoras, leitores e profissionais da área, promovendo um espaço de troca e celebração em torno dos valores da mediação e das práticas restaurativas.

Na ocasião, também será apresentada a SAAC – Soluções Alternativas e Adequadas de Conflitos, uma iniciativa que nasce com o objetivo de oferecer serviços como mediação, conciliação e constelação familiar. Com foco em soluções inovadoras, personalizadas e pacificadoras, a SAAC propõe transformar disputas em oportunidades de reconciliação, promovendo ambientes colaborativos e saudáveis.

O lançamento marca não apenas a apresentação de uma obra inspiradora, mas também o fortalecimento de um movimento que aposta no diálogo e na escuta como caminhos possíveis para a transformação de conflitos.