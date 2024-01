Lançamento do Programa Compete Minas em Poços de Caldas impulsiona inovação e desenvolvimento econômico

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas recebeu, nesta segunda-feira, o lançamento oficial do Compete Minas, um programa inovador do Governo de Minas Gerais, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet). O evento, realizado no Águas Hotel, reuniu mais de 60 empresários de diversos setores, incluindo comércio, indústria, mineração, além de representantes das universidades PUC, UNIFAL e do Instituto Federal.

O Compete Minas é uma iniciativa voltada para o fomento da inovação em todo o estado de Minas Gerais. O programa disponibiliza recursos financeiros não reembolsáveis para projetos de empresas, cooperativas, startups e universidades que visam inovar em seus respectivos campos de atuação. Durante o evento, foi anunciada a abertura de dois editais, totalizando um investimento de R$ 100 milhões, visando apoiar projetos inovadores nas empresas mineiras.

O encontro contou com a presença do subsecretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Bruno Araújo, o vice-prefeito Júlio César de Freitas, o secretário de Governo, Paulo Ney de Castro Júnior, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, além de diversos entusiastas.

Esta é a segunda edição do evento em Poços de Caldas. No ano passado, dois projetos locais foram beneficiados: um da Pradolux, focado no desenvolvimento de produtos automotivos inovadores, e outro da Luxparts, destinado ao desenvolvimento de faróis automotivos e agrícolas com tecnologia LED. Ambos receberam um total de R$ 2 milhões em financiamento.

Para Franco Martins, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a iniciativa representa uma oportunidade valiosa para que os empreendedores locais possam concretizar suas ideias inovadoras, com o suporte financeiro do Governo do Estado e o apoio da Sedet. O programa visa consolidar Poços de Caldas como um importante polo de inovação e novos investimentos em Minas Gerais. E estamos à disposição para impulsionar as mais diversas empresas.

O vice-prefeito Júlio César de Freitas destacou o evento como uma chance de fortalecer a economia de Poços de Caldas, incentivando o desenvolvimento tecnológico e a inovação na região. A expectativa é que o Compete Minas desempenhe um papel crucial na transformação do cenário econômico local, atraindo novos investimentos e promovendo o crescimento sustentável.