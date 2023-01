Largada do Mantiqueira Randonneurs acontece em Poços nesse sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo sábado, dia 14 de janeiro, mais precisamente às 5:00h, 6 audaciosos ciclistas largam de Poços de Caldas buscando a homologação do BRM 400 que também comemora o centenário do primeiro BRM 400 realizado no mundo.

A modalidade Randonneur não é competitiva, mas um desafio pessoal e contemplativo. É uma das modalidades mais antigas de cicloturismo, o que encaixa perfeitamente a Poços de Caldas. O Randonneur mais que uma modalidade é um estilo de vida, um estilo que leva o ser humano a buscar novos limites. Como prova de autosuficiência, o estilo ajuda o ciclista a enfrentar seus próprios desafios internos e externos. Alguns participantes chegam a relatar que a experiência é uma espécie de ato meditativo devido às longas horas fazendo o mesmo movimento, inalando ar puro e contemplando a natureza.

Os primeiros a serem chamados de “audaciosos” dadas as condições de ciclismo difíceis no final do século XIX foram os italianos que pedalaram 230km em um único dia, mas foi na França que nasceu o Audax Club Parisien e com isso a certificações dos Brevets que são desafios pessoais e contemplativos com distâncias que começam com 200km e vão até os 1000km.

O organizador do circuito, Nicolau H Trevisan, conta como nasceu o projeto.

“Descobri o ciclismo de longa distância em 2014 por meio de um aplicativo de celular chamado Strava, depois de um de meus passeios pela região de São João da Boa Vista observei que uma ciclista chamada Renata Mesquita registrava longas distâncias, procurei saber mais sobre isso e encontrei o Audax Randonneurs São Paulo. Foi assim que no dia 13 de dezembro de 2014 eu largava para meu primeiro brevet, sem saber muita coisa sobre o ciclismo já fui batizado em um dia de muita chuva, aquela situação parecia me testar e cada vez eu ficava mais motivado para os próximos desafios, assim foi 200, 300, 400, 600 e 1000, todas as provas da modalidade foram cumpridas sendo coroadas com a participação na Paris Brest Paris 1200km, uma espécie de olimpíadas ciclística que acontece de 4 em 4 anos cortando a França e reunindo mais de 8000 ciclistas, sendo inclusive identificada como uma das mais difíceis provas de ciclismo no mundo.

No ano de 2020 nascia o Audax Mantiqueira Randonneurs que tinha como cidade sede de largada a acolhedora Poços de Caldas. Escolhi essa cidade por sua infraestrutura turística, pois normalmente recebemos mais ciclistas de fora que precisam acomodar suas famílias, por ser uma cidade linda, por suas estradas que serpenteiam a serra da Mantiqueira e pela curiosidade e mistério que existem sobre o vulcão. Poços é um lugar incrível para pedalar as estradas do sul de minas estão com um asfalto de boa qualidade e conta com baixo movimento nas rodovias o que as tornam um paraíso para os ciclistas.”

O calendário de provas saindo de Poços de Caldas além de informações adicionais podem ser encontradas no https://mantiqueirarandonneurs.wordpress.com/

Beatriz Aquino