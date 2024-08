Lasanha com ricota e alho & Bananas fritas com chocolate

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DA LASANHA

500g de massa para lasanha

350g de mozarela

350g de presunto

PREPARO

Cozinhe a massa ao dente, pare o cozimento com água fria e reserve umedecido com óleo vegetal.

MONTAGEM

Forre o fundo de uma assadeira com o molho monte em camadas começando pela massa e intercalando presunto, mozarela, ricota e massa sempre separando com molho. Finalize com mozarela e leve ao forno brando até derreter bem.

INGREDIENTES PARA O MOLHO

2 kg de tomates maduros

300g de carne bovina moída

2 colheres de sopa de alho picado

1 cebola grande picada

¼ de xícara de molho de soja (shoyo)

1 colher rasa de açúcar

Sal, salsinha, óleo e vegetal a gosto

PREPARO

Reserve quatro tomates e bata o restante com um pouco d’água no liquidificador. Em um filete de óleo refogue alho, cebola, os tomates reservados picados bem miúdo e a carne até ficar bem soltinha. Junte o tomate batido, tempere com shoyu, açúcar e sal a seu gosto e cozinhe até encorpar.

INGREDIENTES DO RECHEIO DE RICOTA

400g de ricota fresca

1 colher de sopa de alho picado

½ xícara de chá de leite

Sal e manjericão a gosto

PREPARO

Passe tudo junto pelo processador de alimentos e pronto.

INGREDIENTES DAS BANANAS

6 bananas nanicas grandes maduras

1 ½ xícara de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sobremesa de canela em pó

Açúcar de confeiteiro e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Corte as bananas descascadas em rodelas grossas. Misture todos os demais ingredientes menos o açúcar de confeiteiro. Passe as rodelas de bananas pela massa e frite em óleo abundante. Decore com açúcar de confeiteiro polvilhado e chocolate meio amargo derretido com um pouco de leite (Ganache).